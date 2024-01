Jürgen Klopp heeft oplossing gevonden voor urgent probleem: "Je kan niet vergelijken, dat zou dom zijn"

't Is niet de eerste keer dat Jürgen Klopp aan de alarmbel trekt en het zal ook niet de laatste keer zijn. Hij krijgt in zijn betoog steun van heel wat andere toptrainers. De kalender zit te vol.

Klopp meent dat er een oplossing voor is. Er moeten meer mensen met een voetbalverleden betrokken worden in het samenstellen van de kalender. Liverpool speelt vandaag tegen Arsenal in de FA Cup. Zijn spelers krijgen amper nog rust.

"We proberen momenten te vinden om de jongens voor te bereiden op de intense wedstrijden, maar de mensen die beslissen... het kan hen niets schelen", aldus Klopp. "Op een gegeven moment moet iemand op de rem trappen.",

Er zijn mensen die zeggen dat de spelers veel geld verdienen, veel meer dan de gewone man die wel acht uur per dag moet werken. "Die mensen roepen dan dat ze acht uur per dag werken, zeven dagen per week. Dat is helemaal waar, maar zij rennen, sprinten en tackelen niet. Je kunt het niet vergelijken, dat zou dom zijn."