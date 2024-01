Veelbelovend Belgisch talent maakt zijn debuut in Serie A bij Juventus

De nieuwe generatie Belgische middenvelders is bijzonder rijk aan talent. Zondag maakte een jong Belgisch talent zijn debuut in de Serie A: Joseph Nonge.

Drie dagen geleden stond hij op het veld in de Italiaanse beker tegen Salerrnitana, in wat de allereerste profwedstrijd uit zijn carrière was.

De centrale middenvelder, die in 2021 Anderlecht verliet om naar Juventus te trekken, heeft zich bij de Italiaanse club geleidelijk opgewerkt van de U17 tot het eerste elftal.

Op zondagavond beleefde Joseph Nonge nog een primeur: zijn allereerste minuten in de Serie A. De 20-jarige speelde de laatste tien minuten van het duel tussen... alweer Salernitana en Juventus, die de Oude Dame in blessuretijd won.