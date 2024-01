Wouter Vrancken voorziet dan toch teambuilding op winterstage van KRC Genk

Een weekje winterstage, daar hoort een teambuilding bij. Dat is ook bij KRC Genk in Benidorm het geval, zo geeft Wouter Vrancken mee.

Een winterstage onder de zon is niet alleen goed om de batterijen op te laden, maar ook om het groepsgevoel te versterken. Iets wat bij KRC Genk al stevig aanwezig is, maar toch staat er maandag een teambuilding op het programma.

Wat het wordt, is momenteel niet meteen duidelijk. “We gaan niet karten of paintballen”, maakt de trainer van de Limburgers meteen duidelijk in Het Belang van Limburg. “De teambuilding bevat ook een fysiek en competitief element, het is op die manier een extra training.”

“We hebben een groep die heel goed aan mekaar hangt. Ook op de momenten dat we het afgelopen half jaar enkele tegenslagen incasseerden, zijn de spelers samengebleven. In een week als deze heb je nog meer tijd om gesprekken te voeren, maar ook om mekaar nog beter te leren kennen. De spelers krijgen bijvoorbeeld woensdag ook een namiddag vrij om het voetbal even los te laten.”

De stage biedt ook mogelijkheden om eindelijk werk te maken van dingen waarvoor tijdens het reguliere seizoen vaak te weinig tijd is.

“We hebben door ons afgeladen programma het afgelopen half jaar nooit enkele dagen na mekaar met de volledige groep kunnen trainen. Nu kunnen we bepaalde principes inslijpen en in de praktijk brengen in de oefenwedstrijden. Of op de dagen van die wedstrijden tijdens een tweede training focussen op bijvoorbeeld de stilstaande fases”, besluit Vrancken.