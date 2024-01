Club Brugge-coach Ronny Deila enorm zelfzeker: "Ik heb heel mijn leven hiervoor opgeofferd"

Ronny Deila kende een moeilijke periode met Club Brugge, maar daar lijkt de club nu uit te zijn. Op winterstage gaat duidelijk alles goed.

In een interview met Het Laatste Nieuws liet hij zich uit over de kritiek waar hij mee om moest gaan. "Je moet eens zien naar de coaches die Club, Standard of andere grote ploegen hebben getraind. Je positie komt altijd wel onder druk te staan. Bij elke club waar ik al ben geweest zeiden ze dat ik ontslagen zou worden. Ik ben het al gewoon", vertelde Deila.

"Ik werk dagelijks met de spelers en ik zie dat ze geloof hebben in wat we doen. Ze geven zich elke dag volledig. Als ze dat doen dan kan ik een verschil maken en dan weet ik dat we er zullen komen. Als ik geen geloof meer zie dan zal ik in de spiegel kijken", gaat de Club-coach verder.

Deila blijft enorm blij met zijn spelers en met de club. Dat laat hij ook duidelijk merken.

"Maar zover is het hier nog niet gekomen, ook niet bij andere clubs. Overal waar ik heb gewerkt, heb ik uiteindelijk gewonnen. Ik weet wat ik doe en ik kijk altijd uit naar een nieuwe dag. Ik hou ervan om te werken met deze spelers, ik hou van Brugge. Ik ben trots om hier coach te zijn."

Hij is ook opvallend positief. Deila lijkt er niet aan te twijfelen dat zijn club prijzen zal pakken.

"Ik weet dat we succesvol zullen zijn, ik doe er alles aan. Ik heb heel mijn leven opgeofferd om hier te kunnen zijn. Dit is mijn roeping, mijn passie. Als je niet om kan gaan met moeilijke tijden heb je niets te zoeken in deze business", besluit hij bij HLN.