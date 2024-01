Club Brugge-kapitein Hans Vanaken vertelt welke club volgens hem titelfavoriet is in de JPL

Club Brugge ging de winterstop in als vijfde in het klassement. Kapitein Hans Vanaken antwoordde op een aantal leuke vragen over het verloop van het seizoen.

In een interview met Eleven DAZN vertelde Vanaken dat hij Club Brugge een 7 op 10 zou geven, gebaseerd op de laatste maanden. Zichzelf geeft hij een 7,5. De Brugse kapitein wist ook te vertellen dat Thiago hem het meest heeft verbaasd in positieve zin bij zijn eigen club. Van de andere ploegen maakte Mohamed Amoura het meeste indruk op hem. De titelfavoriet volgens Hans Vanaken Wanneer er gevraagd wordt naar wie titelfavoriet is antwoordde hij duidelijk: "Union SG". Nadien krijgt Vanaken de vraag of Club Brugge nog kampioen kan worden waarop hij met een duidelijke "ja" kon antwoorden. ☀️ | 🔟 vragen voor @ClubBrugge-kapitein, Hans Vanaken. 🔵⚫ #Winterstage pic.twitter.com/Vh1GaU7AJH — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) January 8, 2024