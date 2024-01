Is het eindelijk zover? 'Mbappé zijn transfer is al in kannen en kruiken'



Het is al een paar jaar een welles-nietes-spelletje. Elke transferperiode wordt Kylian Mbappé aan een transfer naar Real Madrid gelinkt. Carlo Ancelotti wil er zelfs geen vragen meer over beantwoorden. Maar nu lijkt er een einde te komen aan de soap. Of een begin aan een nieuwe? De 25-jarige aanvaller en superster van PSG is eind dit seizoen einde contract en mocht vanaf 1 januari vrij onderhandelen met andere clubs. Volgens het Franse Footmercato is het echter al beslist: Mbappé heeft ja gezegd tegen Real. Volgens The Athletic heeft de Koninklijke hem dan weer gewoon een contractvoorstel gedaan. Niet hetzelfde als dat PSG deed in 2022 met een tekenbonus van 130 miljoen erbovenop, maar president Florentino Pérez zou wel een uitzondering op de salarisstructuur voor hem willen maken. Dat zou betekenen dat hij de bestbetaalde speler bij Real zou worden. Het is aan Mbappé om te beslissen. Veel zal ook afhangen van wat PSG dit seizoen nog in de Champions League kan betekenen.



