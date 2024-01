Thierry Henry doet straffe bekentenis over zijn leven

In de podcast The Diary of a CEO heeft Thierry Henry een straffe bekentenis gedaan. Hij kampte tijdens zijn werk als coach met een depressie.

Thierry Henry werkte van 2019 tot 2021 voor Montréal Impact in Canada. Daar kreeg hij af te rekenen met een depressie die gelinkt werd aan zijn jeugd. “Ik heb heel lang gelogen omdat de samenleving niet klaar was om mijn verhaal te horen”, zei de Fransman.

“Tijdens mijn hele carrière moet ik depressief zijn geweest. Ik wist het niet en heb er ook niets aan gedaan. Ik heb me aangepast. In het leven moet je een voet voor een andere voet zetten, en vervolgens lopen. Je moet verder. Dat is mij verteld als kind. En ik ben nooit gestopt met lopen.”

Tijdens de coronacrisis kon hij plots niet meer verder. “Plots moest ik bijna elke dag huilen. Ik weet niet waarom, misschien zaten ze er al heel lang. Het was mijn jongere ik, die vroeg om goedkeuring maar die niet kreeg.”

Hij zocht tijdens zijn jeugd telkens naar goedkeuring van zijn vader. “Ik kreeg vaak te horen dat ik het niet goed had gedaan. Dat bleef hangen. Ik scoorde als tiener eens alle zes de goals in een 6-0 overwinning, maar mijn vader was achteraf niet tevreden. Hij begon over een gemiste controle en een gemiste voorzet. Zijn instelling hielp me als atleet tot op een zekere hoogte, maar als mens niet.”