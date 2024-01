KV Mechelen krijgt flinke opdoffer te verwerken

Norman Bassette werd dinsdag geopereerd. Hij weet hoe lang hij uit zal zijn.

Norman Bassette vertrok niet mee op winterstage met KV Mechelen vanwege een meniscusblessure die hij opliep tijdens de eerste training van het jaar. De 19-jarige Belg onderging vandaag een succesvolle operatie.

Opération terminée pour Norman Bassette (2004 et U20🇧🇪) !



Force et bonne récupération à lui 💪 pic.twitter.com/mM8o8WVbfS — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) January 9, 2024

Nu werd bekendgemaakt hoelang KVM het zonder zijn goudhaantje moet doen. Volgens L'Avenir zal Bassette twee maanden niet beschikbaar zijn.

Dit is een zware klap voor Malinwa. Bassette had zich sinds het vertrek van Steven Defour meer in de ploeg genesteld. Hij scoorde ook al drie doelpunten.