Union SG haalt uitgeleende speler terug voor tweede deel van competitie

Union SG is vandaag richting Spanje vertrokken voor hun winterstage. De competitieleider doet dat met Arnaud Dony mee.

Competitieleider Union SG trekt met 26 spelers op trainingskamp naar La Manga. Enkele spelers ontbreken door interlandverplichtingen. Zo zijn Amani Lazare (Ivoorkust), Mohamed Amoura (Algerije) enKoki Machida (Japan) er niet bij door de Africa Cup en Asian Cup.

Wie wel van de partij is, zo schrijft Het Nieuwsblad, is Arnaud Dony. De jonge verdediger speelde het eerste deel van het seizoen op uitleenbasis bij Dender in de Challenger Pro League.

Hij is echter teruggeroepen door de Brusselaars en vertrok vandaag mee op stage naar Spanje. Ook Matteo Delph Rivera, Arnaud Djoum, Adriaan Van Etten en Daniel Tshilanda, spelers van de U23 zijn van de partij in La Manga.

Vrijdag speelt Union SG een oefenwedstrijd tegen Sankt Gallen (Zwitserland).