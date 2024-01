"Na bijna tien jaar tijd voor een nieuwe stap": KAA Gent doet het opnieuw à la Salah en pakt waanzinnig veel miljoenen

Het heeft serieus wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk ging het nog vrij snel. Malick Fofana ruilt na tien jaar KAA Gent in voor de Ligue 1 en gaat aan de slag bij Olympique Lyon. De miljoenen hebben gesproken, zoveel is duidelijk.

"Hij moet niet de eerste de beste bus nemen. Bovendien rijden er hier geen bussen meer aan de Ghelamco Arena", had Hein Vanhaezebrouck het nog rond het kerstvoetbal met een kwinkslag gezegd. Maar als de rijken uit het Westen komen met mirre, wierook en vooral heel veel goud? Dan kan je tegen Driekoningen al een speler armer zijn.

KAA Gent heeft een transfersom van 17 miljoen euro weten te bedingen voor Malick Fofana, hun raspaardje van achttien lentes. Dat bedrag kan via een aantal bonussen nog oplopen tot liefst 22 miljoen euro én er zou ook een doorverkooppercentage zijn afgesproken.

Une ville, un club, ses supporters … Malick a fait son choix 🔴🔵#Fofana2028 pic.twitter.com/AaDVEz70NR — Olympique Lyonnais (@OL) January 10, 2024

Malick Fofana slaat zijn vleugels uit en trekt naar Olympique Lyon. Na bijna 10 jaar 🔵⚪️ is het tijd voor een nieuwe stap. Merci, Malick. Nie pleuje, wij blijven je grootste supporter 💪



MEER | https://t.co/IPXCVseCHI pic.twitter.com/yIbcLtT1RY — KAA Gent (@KAAGent) January 10, 2024

Geen slechte deal voor een speler die na tien jaar bij de Buffalo's eigenlijk pas vorig seizoen echt aan de oppervlakte begon te komen. In 2023 zette hij wel bliksemsnelle stappen, waardoor zijn marktwaarde ook als een pijl de lucht inschoot richting acht miljoen euro.

Maar toch: 17 à 22 miljoen euro, dat is veel. In de wintermercato van vorig seizoen deden de Buffalo's ook al eens een prima zaak, toen door Ibrahim Salah te verkopen voor ook al 6,5 miljoen euro. De rode cijfers worden zo stilaan uitgewist door Michel Louwagie & co.

Geweldige zaak met vele miljoenen voor Malick Fofana

Voor Jonathan David vingen ze bij Gent ooit 27 miljoen euro, met vijf miljoen euro aan mogelijke bonussen. Fofana wordt wat dat betreft de tweede duurste Buffalo ooit. En qua jongelingen moet enkel Jérémy Doku (23 miljoen euro) hem voorgaan.

"Tijd om de vleugels uit te slaan na tien jaar bij de Buffalo's. We blijven je grootste supporters", klinkt het op de sociale media van KAA Gent duidelijk. Daar zijn ze blij voor de jongeling, terwijl de clubkas er ook nog eens goed uit komt.

© photonews

Of het ook sportief de juiste keuze is of zal zijn? Dat zal nog moeten blijken. Olympique Lyon staat vijftiende in de Ligue 1 en moet zich de komende weken en maanden wapenen tegen een degradatiestrijd. Dat is anders dan bovenaan spelen in België.

Voor Salah (zie boven) werd het eigenlijk al vrij snel een probleem. Hij is op dit moment aan het proberen via een achterdeur opnieuw te vertrekken bij Stade Rennes. Ook dat is natuurlijk een risico als je snel vertrekt. Maar sommige treinen of bussen passeren maar één keer en soms moet je springen, toch?