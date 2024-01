'Union SG moet vrezen, interesse in sterkhouder wordt duidelijker én komt uit de grootste competities'

Union SG gaat als leider 2024 in. Maar het is en blijft natuurlijk afwachten wat de maand januari voor het team in petto zal hebben. Want het zouden wel eens pittige weken kunnen worden om iedereen te houden.

CEO Philippe Bormans heeft al meermaals met luide trom weten aan te kondigen dat er deze winter in principe niemand kan of mag vertrekken. De titel proberen binnenhalen en/of het goed doen in de Conference League zijn primordiaal.

Toch mag een transfer bij een weergaloos bod nooit worden uitgesloten. Ook de vorige jaren - remember Dante Vanzeir bijvoorbeeld - moest af en toe de tering naar de nering gezet worden. En dus is de vraag wat er gaat gebeuren met Cameron Puertas.

Die is aan een weergaloos seizoen bezig met onder meer vier doelpunten en twaalf assists in de competitie en zes goals en vijftien assists over alle competities heen in amper 29 wedstrijden. Om de 110 minuten is hij van waarde voor zijn ploeg.

Alle hens aan dek voor Union SG

Daarmee is hij een van de meest beslissende spelers uit de Jupiler Pro League. In de Europa League zaten scouts uit alle landen ook voor hem in de tribune. En allemaal hebben ze ongetwijfeld enkel positieve zaken in hun notitieboekje opgeschreven.

Alle hens aan dek dus voor Union SG, want volgens RMC Sport zijn er heel wat ploegen die achter Cameron Puertas aanzitten. De 25-jarige Spanjaard zou in de belangstelling staan van topclubs uit Frankrijk, minstens een team uit de top-5 in Duitsland én ook teams uit de Premier League.