Club Brugge komt 44 dagen voor clash met Anderlecht nu al met weergaloos nieuws

De wedstrijd tussen Club Brugge en RSC Anderlecht op 25 februari wordt er eentje die voor beide teams heel belangrijk wordt. En er is nu al nieuws over dat duel.

RSC Anderlecht staat momenteel knap tweede in de stand in de Jupiler Pro League en dus is het afwachten wat paars-wit ook in 2024 vermag. Bij Club Brugge willen ze er dan weer staan na een aantal mindere maanden.

En dus wordt het alle hens aan dek de komende weken en maanden. Beide teams kijken nu al uit naar de clash tussen twee absolute traditieclubs. En ook vanuit de ticketingdiensten van Brugge is er nu al enorm goed nieuws.

Nog 44 dagen te gaan, maar.. 𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓! 😍🏟️ #CLUAND



Er misschien toch nog bij zijn? 👇 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 11, 2024

Het duel tussen blauw-zwart en paars-wit is namelijk nu al helemaal uitverkocht. Dat heeft Club Brugge laten weten in een bericht via de sociale media. "Nog 44 dagen en toch nu al uitverkocht", klonk het bij de blauw-zwarte mediacel op X.