De man van vier miljoen in het Lotto Park: winters vertrek nog aan de orde?

Louis Patris had zijn komst in het Lotto Park totaal anders voorgesteld. Is een vertrek deze maand het plan?

RSC Anderlecht betaalde afgelopen zomer vier miljoen euro voor Louis Patris, maar de speelminuten voor de ex-speler van OH Leuven was bijzonder klein.

Dat is ook het gevolg van het feit dat Killian Sardella meer dan wie ook zijn draai vond in het elftal van Brian Riemer. Nu Sardella twee maanden aan de kant zit, lijkt Patris zijn kans helemaal te krijgen in het Lotto Park.

Er werd in december al gezegd dat Patris in de belangstelling stond van het Schalke 04 van Karel Geraerts, maar Jesper Fredberg wuifde dat weg, nog voor Sardella geblesseerd raakte. Ook Patris zelf is duidelijk.

“Ik heb nooit aan vertrekken gedacht”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Ondanks de mindere speeltijd heb ik me goed aangepast aan de club. Mijn maatje Keita van bij OHL aan het werk zien in de Champions League met Antwerp was voor mij een grote motivatie. Dat wil ik bij Anderlecht ook bereiken.”