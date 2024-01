Marouane Fellaini doorbreekt de stilte en praat nu zelf over toekomst: "Aanbiedingen uit België en het buitenland"

Marouane Fellaini zit momenteel zonder club. Er gaan geruchten de ronde, maar nu heeft de Belgische middenvelder zelf gereageerd op zijn situatie.

Sinds 1 januari is Marouane Fellaini geen speler meer van het Chinese SD Taishan. Of hij nu echt op zoek is naar een club, is nog niet duidelijk. "Ik weet nog niet of ik zal stoppen of nog doorga", geeft hij toe bij Het Laatste Nieuws.

Eerder liet Fellaini weten dat hij niet van plan is om te stoppen als profvoetballer. Het feit dat hij nu niet meer zo zeker lijkt, wil misschien al iets zeggen. Aan interesse zal het in ieder geval niet liggen.

"Ik heb aanbiedingen uit België en het buitenland, maar ik heb nog geen beslissing genomen. Ik zit wat tussen de twee en moet nog nadenken. Tegen het einde van de maand zullen jullie mijn beslissing kennen", besluit hij.