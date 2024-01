🎥 Westerlo-verdediger Jordan Bos maakt indruk na invalbeurt bij Australië op Asian Cup, ook andere Pro League-speler krijgt minuten

Australiƫ heeft zaterdag India verslagen in de Asian Cup. Er stonde ook een stukje Pro League op het veld met Jordan Bos (Westerlo) en Aiden O'Neill (Standard).

Er staat dit weekend veel internationaal voetbal op het programma, met de Asian Cup die vrijdag van start ging en de Afrika Cup die zaterdag begint. Australië, een van de favorieten voor de Asian Cup, trapte zijn toernooi af tegen het bescheiden India.

Met Mathew Ryan tussen de palen, domineerden de Socceroos duidelijk de wedstrijd. Afgezien van een kans van Chhetri was India ongevaarlijk, maar het hield de hele eerste helft stand zonder toe te geven. Uiteindelijk was het een flinke fout van de doelman die India nekte. Jackson Irvine profiteerde hiervan in de 50e minuut.

Standard-speler op het veld, Westerlo-speler met een doelpunt

Jordan Bos, linksachter van Westerlo, kwam in de 72e minuut in het veld en maakte meteen indruk. Hij scoorde een minuut na zijn invalbeurt de 2-0. Standard-middenvelder Aiden O'Neill kwam ook op het veld in de 82e minuut.

Met deze overwinning is Australië het toernooi perfect begonnen. De rest van poule B bestaat uit Syrië en Oezbekistan, die elkaar later op de dag ontmoeten.