Akkoord in de maak: 'Antwerp ziet nóg een speler vertrekken, deal in beslissende fase'

Sam Vines staat volgens The Athletic dicht bij een akkoord richting de Amerikaanse MLS. Daar zou de 24-jarige linkervleugelverdediger kunnen tekenen bij de Colorado Rapids. De deal zou al in een beslissende fase zitten.

BREAKING: Colorado Rapids finalizing a deal to sign USMNT LB Sam Vines from Royal Antwerp, per sources. Agreements reached, will travel to finalize move in coming days



Vines, 24, broke thru at Colorado before moving to Antwerp in 2021. Big signing for COL https://t.co/A3NrkTXBxF pic.twitter.com/l4zGBiNSnZ