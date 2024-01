Brian Riemer spreekt over onuitgegeven defensie en zet zelf datum op terugkeer van Vertonghen én Delaney

RSC Anderlecht moet er in 2024 vanaf de eerste wedstrijd staan. De dubbele confrontatie met Union SG is meteen bepalend voor het verdere verloop van het seizoen. Al beseft Brian Riemer dat hij moet puzzelen.

We kunnen nu al stellen dat RSC Anderlecht woensdag naar het Dudenpark trekt met een onuitgegeven defensie. Met Kilian Sardella en Jan Vertonghen zijn twee defensieve sterkhouders al zeker buiten strijd. "Ook Thomas Delaney is er sowieso niet bij. Hij bleef tijdens het winterkamp in België om te revalideren. Dat is dus geen verrassing."

"Het plan was dan weer om Jan Vertonghen in Tunesië te laten aanpikken", gaat Brian Riemer verder in Het Laatste Nieuws. "Hij is echter enkele dagen ziek geweest. Dat is dus niet gelukt. Bovendien heeft het geen zin om hem te pushen. We hebben Jan de komende maanden héél hard nodig."

© photonews

De Deense coach van paars-wit hoopt dan ook dat hij zijn sterkhouders - Sardella is door een spierscheur in de hamstrings al zeker tot maart afwezig - komend weekend recupereert voor de trip naar OH Leuven. "Er bestaat een kans dat Delaney en Vertonghen die wedstrijd halen. Zeker in het geval van Jan lijkt dat een logische zaak."