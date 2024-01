Wouter Vrancken bijzonder trots op KRC Genk: "Denk dat het uniek is"

KRC Genk heeft er een geslaagde stage in Benidorm op zitten. Wouter Vrancken is blij met hoe het allemaal gelopen is.

De stage was in veel opzichten erg geslaagd voor KRC Genk, zo vertelt Wouter Vrancken in gesprek met Het Nieuwsblad.

“De zon en werkomstandigheden waren prima. Je kan kritisch zijn over het trainingsveld, maar al bij al was het zo slecht nog niet én we zouden afgelopen week nooit op dergelijke manier kunnen trainen hebben in België”, klinkt het.

De sfeer in de groep is heel erg goed, maar ook de technische staf hangt heel erg goed aan elkaar. “Die klik vind ik heel belangrijk. Ook met de medische staf, ik denk dat die hechte band best uniek is”, gaat Vrancken verder.

Het delegeren van Vrancken heeft daar veel mee te maken. “Iedereen heeft zijn expertise, daar willen we optimaal gebruik van maken. Elk lid van de technische en medische staf kan alleen maar zijn volle verantwoordelijkheid opnemen, als hij gehoord wordt en betrokken wordt bij het groepsgebeuren.”