Met een goed gevoel richting het EK? Rode Duivels spelen oefenwedstrijd tegen buurland vlak voor start van EURO 2024

Op 14 juni 2024 zal het EK van start gaan in Duitsland. De Rode Duivels zullen het hier in de groepsfase opnemen tegen Roemenië, Slowakije en een land dat zich nog zal moeten kwalificeren.

Op 23 maart zal België naar Ierland reizen voor een oefeninterland en 26 maart volgt een wedstrijd tegen Engeland. Om zich nog wat beter voor te bereiden, werd er nu ook een uitzwaaiwedstrijd tegen Luxemburg ingepland.

Op zondag 9 juni zal de wedstrijd om 16:00 doorgaan in het Koning Boudewijnstadion. Het is zo'n 10 jaar geleden dat beide landen het tegen elkaar opnamen. Op 26 mei 2014 won België met 5-1 van Luxemburg.

It's been 1️⃣0️⃣ years. See you in June, neighbours. 👋 pic.twitter.com/HxwHn5ZsZs