📷 Met deze emotionele boodschap neemt José Mourinho afscheid van Romeinse tifosi

José Mourinho moest bij AS Roma plaats maken voor Daniele De Rossi. De Portugees betaalt het gelag voor de povere resultaten. Maar bij de Romeinse aanhang zal hij altijd héél populair blijven.

We moeten er geen tekening bij maken: José Mourinho zorgde ervoor dat het Stadio Olimpico bij thuiswedstrijden van AS Roma iedere keer uitverkocht was. Ondanks de povere resultaten zette hij La Lupa opnieuw op de Europese kaart met winst in de Conference League en een zilveren plak in de Europa League.



The Special One stak zijn liefde voor de Romeinse tifosi dan ook niet onder stoelen of banken. Het was dan ook een minderheid die de voorbije weken begon te fluiten na een nederlaag van Roma. Al deed het Mourinho wél zichtbaar pijn.

Meteen nieuwe opdracht?



Op Instagram neemt de Portugese coach afscheid van de fans van AS Roma met een pakkende boodschap. De volgende opdracht dient zich echter al aan. De Saoedische clubs staan in de rij om Mourinho héél véél geld te geven in ruil voor een handtekening.