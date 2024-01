'Chelsea gaat aanval een waanzinnige kwaliteitsinjectie geven met komst deze twee héél grote namen'

Chelsea FC draait een grijs seizoen. De Londenaren kamperen in de middenmoot van de Premier League en hebben zelfs een half mirakel nodig om zich in de race om de Europese tickets te knokken. Al hopen ze dat mirakel te vinden in Saoedi-Arabië.

Het is geen geheim dat de doelpuntenproductie van Chelsea FC een groot probleem is. The Blues zijn aanvallend onmondig, terwijl de weinige kansen keer op keer vakkundig de nek worden omgewrongen. In de zoektocht naar aanvallende versterking bewandelen de Londenaren een héél opvallend piste. Volgens GOAL.com staan Karim Benzema en Roberto Firmino op de radar. Eén ding is zeker: de weg naar doel zullen beide heerschappen vinden.

Benzema verliet afgelopen zomer Real Madrid voor Al-Ittihad Club, terwijl Firmino de poort van Anfield Road achter zich dichttrok en een contract tekende bij Al Ahli SFC. Beide aanvallers zijn - ondanks het geld - niet gelukkig in het Midden-Oosten en willen vertrekken. Chelsea biedt hen die mogelijkheid, maar zo simpelweg lijkt het niet te worden. De Fransman en Braziliaan hebben beiden een lopend contract tot medio 2026.

Het spreekt dan ook voor zich dat hun broodheren hen niet voor een appel en een ei zullen laten vertrekken. Chelsea hoopt op een huurdeal, maar dat is eveneens lastig. In zo'n geval betaalt de hurende club - naast een eventuele huurprijs - eveneens het loon van de gehuurde speler. Moeten we er een tekening bij maken dat dat niet meteen interessant is voor Chelsea?