Drama voor Antwerp en smaakmaker Michel-Ange Balikwisha

Antwerp maakte afgelopen week bekend dat Michel-Ange Balikwisha een tijd aan de kant stond. Mark Van Bommel kwam op de persconferentie voor de wedstrijd tegen OH Leuven met een update.

Bericht Antwerp

'Michel-Ange Balikwisha heeft een kleine ingreep ondergaan aan de knie. Hij is meteen aan zijn revalidatie begonnen en zal er samen met de medische staf alles aan doen om zo snel mogelijk weer speelklaar te zijn', klonk het op de sociale media van de club.

Mark Van Bommel kwam dinsdagmiddag met een update.

Play-Offs

Antwerp wil zich absoluut plaatsen voor de Champions Play-Off. Dit is de absolute minimum van de club. De kans is echter klein dat ze op dat moment al zullen kunnen rekenen op Balikwisha.

“Het is moeilijk om een termijn op Balikwisha’s blessure te plakken, maar de play-offs halen wordt moeilijk", bekende Mark Van Bommel tijdens de persconferentie tegenover Gazet van Antwerpen.

Michel-Ange Balikwisha

De kwieke vleugelaanvaller kwam in de zomer van 2022 over van Standard Luik voor 5 miljoen euro. Op dat moment de duurste inkomende transfer van Antwerp. Hij had toen volgens Transfermarkt.com een marktwaarde van 4 miljoen euro.

Dankzij zijn goede prestaties bij Antwerp en de prijzen die hij al kon pakken steeg zijn marktwaarde tot 11 miljoen euro.

De 22-jarige vleugelaanvaller kwam tot op heden 110 keer in actie voor Antwerp. Daarin kwam hij 23 keer tot scoren en gaf hij 14 assists.