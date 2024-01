Fans van KV Oostende kunnen hun ogen niet geloven na bekerstunt tegen RWDM

KV Oostende heeft een derde ploeg uit de Jupiler Pro League uitgeschakeld in de Croky Cup. In de kwartfinale ging RWDM met 2-0 voor de bijl aan 't zeetje.

Na KAS Eupen en KRC Genk verloor met RWDM een derde eersteklasser in de Beker van België van KV Oostende. Sportief mooi, maar de club balanceert al maanden op het randje van het faillissement.

De gehate Amerikaanse investeerder Paul Conway, die in oktober nog uit de Raad van Bestuur werd gezet op vraag van de supporters, is weer helemaal de man bij de kustploeg. Tot grote verbazing van de fans.

Na de bekerstunt tegen RWDM keken de fans maar al te vreemd op van wat zijn boodschap was. “Toen we hier arriveerden in 2020 was de situatie slechter”, citeert Het Nieuwsblad de Amerikaan.

“We kregen toen geen licentie, in 2021 en 2022 ook niet, maar we gingen in beroep en we kregen alles onder controle. We zullen zien wat er volgende week gebeurt, maar we hebben er een behoorlijk goed gevoel bij.”

Dinsdag moet de kustploeg voor de Licentiecommissie verschijnen. Onder andere de 9 punten aftrek zullen dan ook besproken worden. Daarvoor moet de RSZ en BTW echter wel betaald zijn en het is niet duidelijk of dat al in orde is.

“We hebben een topcoach, je ziet dat deze groep bruist van energie. En we hebben goeie supporters”, ging hij verder. Op de vraag of die laatste zich zorgen moeten maken over een nakend faillissement was zijn antwoord heel erg duidelijk. “Nee, helemaal niet. I don’t know where all that stuff comes from.”

“We hebben sponsors die willen helpen en we gaan ook enkele nieuwe sponsordeals aankondigen. Daar zijn we excited over. Ik denk dat alles in orde is. We staan er goed voor. Maar een deel van ons probleem is dat er andere ploegen zijn met achterstallige betalingen aan ons, zoals de club waartegen we vanavond speelden.”

RWDM moet Oostende nog centen voor de transfer van Makhtar Gueye. “Als clubs ons te laat betalen dan brengt ons dat in de problemen. Dat is niet correct. En we gaan hiertegen vechten, want ik ben dat beu”, besloot Conway.