Simon Mignolet maakt duidelijk statement over toptransfers naar Jupiler Pro League

Simon Mignolet won vorig seizoen de Gouden Schoen. Toby Alderweireld lijkt zijn opvolger te worden.

Simon Mignolet ging vorig jaar op het Gala van de Gouden Schoen met de hoofdprijs lopen en dit jaar lijkt het zo goed als duidelijk dat Toby Alderweireld die eer toebedeeld krijgt.

En daar kan de doelman van Club Brugge meer dan mee leven, zo laat hij weten in een interview met Het Laatste Nieuws, de krant die de verkiezing organiseert.

“Ik gun het Toby Alderweireld. Zeker voor de mens die hij is. Down to earth, eenvoudig”, klinkt het meteen. Maar ook sportief zorgde Alderweireld voor de nodige impulsen door zijn komst bij Royal Antwerp FC.

“Hij heeft Antwerp bovendien naar een hoger niveau getild met zijn prestaties en zijn jarenlange ervaring. Toby heeft laten zien dat hij niet alleen een toegevoegde waarde is voor zijn club, maar ook voor het Belgisch voetbal.”

Nochtans worden er geregeld vraagtekens geplaatst bij transfers van ‘oudjes’ naar de Jupiler Pro League, maar Mignolet maakt daar een duidelijk statement over. “Net zoals Jan Vertonghen bij Anderlecht en ik bij Club Brugge. België zou zúlke transfers moeten toejuichen, want iedereen is erbij gebaat.”