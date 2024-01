Verrassing van formaat! Grote afwezige op Gala van de Gouden Schoen

Zoek vanavond niet naar Maarten Breckx op het Gala van de Gouden Schoen. De presentator en journalist is niet van de partij.

Wie vanavond Maarten Breckx wil spotten op het Gala van de Gouden Schoen zal van een kale reis terugkeren. De VTM-journalist is niet van de partij, nadat hij tijdens het sporten zijn achillespees scheurde.

“Ik baal als een stekker dat ik er dit jaar niet kan bij zijn, maar Lieven Maesschalck, aan wie ik al veel te danken heb sinds m’n blessure, heeft het me onder lichte dwang verboden om af te zakken naar het Gala”, vertelt Breckx aan Het Laatste Nieuws.

Hij moet voldoende rust nemen en mag nog enkele weken niet steunen op zijn rechterbeen. En de hele avond op krukken rondhuppelen, dat zag Breckx dan ook weer niet zitten.

“Jammer, want De Gouden Schoen geldt toch zo’n beetje als de nieuwjaarsreceptie van het Belgisch voetbal. Iedereen wil erbij zijn, de spanning voor en tijdens de show is echt uniek en na de show is het altijd leuk bij praten met de genodigden.”

Breckx verwacht trouwens een heel spannende Gouden Schoen. Veel spannender dan de meeste waarnemers verwachten. “Bij de dames ligt de strijd helemaal open en bij de mannen gaan we naar twee compleet uiteenlopende stemronderesultaten.”