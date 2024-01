Zakenpartner van Alderweireld: "Ik neem aan dat hij er dan een streep onder trekt"

Toby Alderweireld hoopt vanavond de Gouden Schoen te winnen. Het zou een mooie bekroning zijn voor zijn carrière.

Wie anders dan Toby Alderweireld kan er vanavond de Gouden Schoen winnen? Zakenpartner en goede vriend Thomas Tisson is er zeker van dat de prijs binnen is, Alderweireld zelf totaal niet.

“Ik vind dat er niemand in beide stemrondes bovenuit stak”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen. “Maar ja, Toby vreest eigenlijk élke andere naam die nu naar voor geschoven worden. Ik iets minder. Donderdag ben ik aanwezig. Ik ga ervan uit dat ik niet voor niets zal gekomen zijn.”

Een ander vraagstuk is hoelang Alderweireld nog zal voetballen. Zijn contract op de Bosuil loopt in de zomer van 2025 af. “Ik weet nog niet wat hij daarna zal doen”, gaat Tisson verder. “Je mag niet vergeten dat de Jupiler Pro League een fysiek belastende competitie is. Ik sluit dan ook niet uit dat Toby er na dat seizoen een streep onder trekt. Maar hij heeft voor alle duidelijkheid nog niets beslist.”

Volgens Tisson wil Alderweireld doorgaan zolang hij een goed niveau blijft halen.