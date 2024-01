Antwerp zorgt voor unicum en doet wat Club Brugge voorbije jaren niet lukte

Toby Alderweireld won de Gouden Schoen, Jean Butez werd doelman van het jaar, Arthur Vermeeren belofte van het jaar en Mark van Bommel werd verkozen tot coach van het jaar. Alle prijzen voor Royal Antwerp FC dus als het ware.

Sinds er diverse nevencategorieën zijn op het Gala van de Gouden Schoen is het nog nooit gebeurd dat één team werkelijk alle prijzen mee naar huis mocht nemen. Voor de editie van 2023 is dat dus wel het geval.

BINGO! ✅



Historisch. Een unicum op het Gala van de Gouden Schoen. Royal Antwerp FC gaat met alle mogelijke prijzen aan de haal! 😍❤️🤍#RAFC #GoudenSchoen2023 pic.twitter.com/DdWdbSCezP — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 18, 2024

Oké, Kevin De Bruyne en Tessa Wullaert horen niet bij Royal Antwerp FC, maar de vier Belgische hoofdprijzen bij de mannen gingen wel naar stamnummer 1. En zo troeft Antwerp meteen ook Club Brugge af, dat er de voorbije jaren ook een paar keer dichtbij was.

Lovre Kalinic van Gent en Yari Verschaeren van Anderlecht gooiden in 2018 en 2019 roet in het eten voor blauw-zwart, dit jaar is het dan toch eens raak voor een team. En bovendien wist Toby Alderweireld ook nog eens het doelpunt van het jaar te maken.