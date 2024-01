Cristiano Ronaldo doet enkele opvallende uitspraken... Ook over zijn toekomst

Zo komt Cristiano Ronaldo nog eens terug op zijn overstap naar Al-Nassr, waar hij duidelijk geen spijt van heeft. "Ik voel me zo gelukkig bij Al-Nassr, het was een geweldige zet. Saoedi-Arabië is een proces, het zal lang duren… maar stap voor stap zullen ze naar het topniveau gaan."

Hij gaat zelfs nog een stapje verder en zegt dat de Saoedische competitie op een hoger niveau zit dan de Franse Ligue 1. "Ik denk dat de Saudi Pro League tot de top drie van competities ter wereld zal behoren. De mensen in Saoedi-Arabië zullen trots zijn. De Saoedische competitie is niet slechter dan de Ligue 1. We zijn nu al beter dan de Franse competitie."

Tenslotte wordt er nog gevraagd naar zijn toekomst. Hij wordt immers bijna 39 jaar oud. De Portugees had een opvallend antwoord klaar. "Op het moment dat ik het gevoel heb dat ik er klaar mee ben, ga ik met pensioen… misschien over tien jaar", antwoordde CR7 ludiek volgens Fabrizio Romano.

