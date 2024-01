'De moeilijke knoop is doorgehakt: transfertarget heeft zijn keuze gemaakt tussen Anderlecht en andere JPL-club'

Een bijzondere strijd op transfergebied tussen twee JPL-clubs ontwikkelt zich. Anderlecht had zijn zinnen gezet op Achraf Dari, maar de Marokkaanse verdediger lijkt op weg naar Charleroi.

Anderlecht en Charleroi hebben dezelfde speler in het vizier. De Zebra's werden als eersten in verband gebracht met Achraf Dari, maar ook de Mauves sprongen in de dans voor de 24-jarige verdediger van Stade Brest. Die is op zoek naar speelgelegenheid om ook opnieuw in aanmerking te komen voor de nationale ploeg.

Marokkaans international niet naar Anderlecht

Beide Belgische clubs gaan in deze mercato op zoek naar een centrale verdediger. Volgens Sudinfo is het Charleroi dat aan het langste eind gaat trekken. De speler in kwestie zal ongetwijfeld in overweging nemen bij welke ploeg hij het meeste kans maakt op speelminuten.

Dari zou zich in de volgende dagen al in Charleroi melden. Het gaat bij deze transfer om een uitleenbeurt, mét optie tot aankoop.