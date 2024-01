OFFICIEEL: Anderlecht laat overbodige speler vertrekken

Anderlecht heeft op verschillende posities veel spelers die de concurrentie met elkaar moeten aangaan. Hierdoor komen sommigen aan maar weinig speeltijd. De club laat nu een overbodige pion gaan.

Door flink wat blessureleed en veel concurrentie kreeg Justin Lonwijk nog niet veel speeltijd bij Anderlecht. Hij stond dit seizoen nog maar 39 minuten op het.

Lonwijk werd sinds afgelopen zomer gehuurd van Dinamo Kiev maar vertrekt nu alweer bij paars-wit. Hij zal het seizoen afwerken bij Fortuna Sittard dat hem op zijn beurt huurt van de Oekraïense ploeg. Zijn broer, Nigel Lonwijk, speelde al bij de Nederlandse club in het seizoen 2021-2022.

"Het is voor mij een prachtige kans om mijn kwaliteiten te kunnen laten zien op het hoogste niveau in Nederland. De laatste jaren ben ik actief geweest in het buitenland. Een hele mooie ervaring, maar ik ben blij om voor mijn kansen te mogen gaan op Eredivisie-niveau. Daarnaast heeft mijn broertje hier twee seizoenen geleden gespeeld en hij was ook enorm positief over de club. Dat maakt de stap extra mooi", reageerde hij volgens de clubwebsite.