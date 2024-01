De hand van nieuwe coach Alexandersson in de Kortrijkse zege: "Hij is gekomen met een plan"

Zaterdagavond wist Kortrijk knap te winnen van Standard. In de debuutwedstrijd van zowel Ivan Leko als Freyr Alexandersson konden "De Kerels" met een 0-1 zege huiswaarts keren.

Het was niet de avond waar Ivan Leko op gehoopt had. Standard speelde thuis tegen de allerlaatste in de stand. Winst was dus noodzakelijk want ook Standard heeft de punten broodnodig. Dankzij nieuwe KVK-coach Alexandersson bleef Leko met lege handen achter.

De IJslander debuteerde met een knappe overwinning. Ook de spelers zijn blij met de komst van de 41-jarige coach. "Hij is gekomen met een plan", reageerde Nayel Mehssatou bij DAZN na de wedstrijd tegen Standard.

KV Kortrijk tankte vertrouwen en is niet van plan om op te geven. "Het plan is om in eerste klasse te blijven. Iedereen weet dat we dat kunnen", vulde de Chileense rechtsback aan. Kan Freyr Alexandersson KV Kortrijk redden van de degradatie?