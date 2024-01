KV Mechelen-trainer Besnik Hasi heeft voor heftige commotie gezorgd: "Bij deze nog eens mijn excuses"

Het KV Mechelen van Besnik Hasi ging vrijdag met 1-2 winnen bij KAA Gent. Een ferme opsteker voor de coach, die onlangs toch één en ander naar het hoofd geslingerd kreeg.

Dat had niet zozeer iets te maken met zijn beslissingen als trainer van KV Mechelen, maar wel met een uitspraak over rechtsachter Sandy Walsh. Besnik Hasi had voor nieuwjaar gezegd dat hij liever niet had dat Indonesië hem opriep voor de Asia Cup.

Dat is bij de Indonesische pers en fans niet goed gevallen. "Ik heb blijkbaar voor wat commotie gezorgd. Ik bekijk dat natuurlijk individueel en wat egoïstisch, vanuit het standpunt van mijn ploeg. In de situatie waarin we zitten heb ik als trainer liefst mijn spelers bij mij. Maar het was niet de bedoeling om iemand tegen de schenen te schoppen."

Indonesiërs 'not amused' met uitspraak Hasi

Dat wil Hasi nog eens absoluut benadrukken. "Ik heb respect voor iedereen. Ik heb zelf geen social media. Ik merkte het zelf dus niet meteen, maar er is mij gezegd dat een aantal Indonesiërs nogal fors reageerden. Ik heb er natuurlijk begrip voor dat spelers voor hun nationale ploeg willen spelen."

De KVM-trainer denkt meteen terug aan zijn eigen ervaringen als international. "Ik heb dat zelf ook kunnen doen, ik weet wat het is. Bij deze nog eens mijn excuses aan de Indonesiërs."