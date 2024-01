'KRC Genk laat speler vertrekken, vervanger wordt ex-Club Brugge-speler die drie keer JPL won'

KRC Genk beleeft toch een drukke transferperiode. De club heeft een mondelinge overeenkomst gevonden en zal een speler laten vertrekken.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft KRC Genk een mondeling akkoord gevonden met Monterrey CF om Gerardo Arteaga terug te laten keren naar zijn thuisland. Hij vertrekt nog wel niet meteen.

De krant meldt dat de linksachter nog even blijft en pas tegen het einde van de maand vertrekt. Zo zal hij er nog zeker bij zijn wanneer Genk naar Stayen trekt voor de Limburgse derby. De Limburgers krijgen zes miljoen euro voor Arteaga.

Ex-Club Brugge-speler komt Gerardo Arteaga vervangen

Voor een vervanger zijn ze in de Ligue 1 gaan zoeken. Daar zijn ze bij Eduard Sobol terechtgekomen die bij RC Strasbourg speelt. De verdediger speelde eerder in zijn carrière bij Club Brugge waarmee hij drie keer de landstitel won in België. Genk heeft een akkoord gevonden om hem te huren met een aankoopoptie.