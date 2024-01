Degryse én Vandenbempt hard over JPL-club: "Zinkend schip, denk niet dat iemand nog gelooft in titel voor hen"

KAA Gent leek voor nieuwjaar een van de voornaamste uitdagers te gaan worden voor Union SG. Maar in de eerste voetbalweken van 2024 is er veel veranderd. Hebben de Buffalo's het opgegeven en wat denken de analisten ervan?

Malick Fofana en Gift Orban werden verkocht aan Olympique Lyon, terwijl Tissoudali, Torunarigha, Watanabe en Hong op de Afrika Cup of Asian Cup doorbrengen. In de Beker van België werd verloren van Club Brugge, in de competitie bleek plots ook KV Mechelen te sterk vrijdagavond: 1-2.

"Ik heb lange tijd AA Gent als een titelkandidaat beschouwd, nu heb ik de indruk dat het een zinkend schip is. Je voelt dat daar iets niet meer klopt. Hoe kan het dat een ervaren clubbestuur in de laatste week van de mercato nog op zoek moet naar kwaliteitsvolle versterking?", vraagt Marc Degryse zich openlijk af in Het Laatste Nieuws.

© photonews

Hij begrijpt de kritiek van Hein Vanhaezebrouck, die het plots zonder Tissoudali, zonder Watanabe, zonder Fofana, zonder Orban en dergelijke moet stellen. En dus is hij duidelijk in zijn analyse: "Ik geloof niet dat nu nog iémand denkt dat AA Gent kampioen kan worden."

Vandenbempt: "Werk aan de winkel voor Louwagie"

Peter Vandenbempt vult in zijn podcast aan: "In de zomer toen Gent besliste om niemand te verkopen, was er de indruk dat ze in het laatste jaar van Ivan De Witte nog eens volop voor de titel zouden gaan. Ze deden het goed in de eerste ronde, maar nu hebben ze zich toch moeten schikken naar de financiële realiteit."

"Het betaalt al meteen een prijs, met de bekernederlaag en de nederlaag tegen KV Mechelen. Ze hadden die matchen ook helemaal niet moeten te verliezen. De conclusie is dat er werk op de plank is voor Louwagie, die versterkingen zal moeten halen als ze tot op het einde willen meespelen."