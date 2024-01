Kapitein van RWDM twee keer in twee dagen door het stof: "Schaamte"

Théo Defourny beleeft niet zijn leukste dagen als kapitein van RWDM. Zaterdag moest hij samen met de rest van de ploeg een kwartier staan luisteren naar een tirade van een groep supporters. Zondag moest hij proberen de gemoederen te bedaren na het stilleggen van de match.

Defourny deed er alles aan, maar kon de démarche van een groep supporters ook niet stoppen. "Het overheersende gevoel is teleurstelling, schaamte dat het zo eindigt. We waren gewaarschuwd en de supporters hebben gedaan wat ze beloofd hadden", klonk het achteraf.

"Het is erg jammer dat het zo ver is gekomen, want er kon nog iets gebeuren in deze wedstrijd; we hadden het nog kunnen omdraaien. We moeten groeien na deze gebeurtenissen, ook als club."

De gebeurtenissen van zaterdag zaten er echter goed in. "We zijn zaterdag een beetje uitgefloten om ons op te peppen. We wilden het goed doen, we wilden laten zien dat we de boodschap begrepen hadden. De eerste helft was positief en toen doodde dat doelpunt ons een beetje. Er was nog steeds genoeg tijd, maar we slaagden er niet in het te benutten."

We zijn niet dood, er zijn nog veel wedstrijden over. Als groep moeten we gefocust blijven, om de sfeer in het stadion om te keren."