Michel Louwagie deed ferme belofte, fans maken zich ernstig zorgen: "Hoe zit het? Iemand thuis?"

KAA Gent heeft door de Afrika Cup, de Asian Cup, een aantal blessures én het vertrek van Malick Fofana en Emmanuel Gift Orban plots geen brede kern meer. Michel Louwagie deed een ferme belofte, maar tot op heden is daar héél weinig van te merken.

Met Daniel Schmidt en Daisuke Yokota kwamen al twee Japanse versterkingen naar de Ghelamco Arena, de komende weken moeten er nog extra spelers komen. Gent wil versterkt uit de wintermercato komen, maar dan zal er na het vertrek van Orban en Fofana toch ook creativiteit bij moeten.

Door de Afrika Cup (Tissoudali, Nurio Fortuna) en de Asian Cup (Hong, Watanabe) zijn de Buffalo's ferm verzwakt, bovendien werden met Emmanuel Gift Orban en Malick Fofana twee zeer creatieve verkocht aan Olympique Lyon. En dus moet er toch wel wat versteking komen.

© photonews

Door de nederlagen tegen Club Brugge in de Beker van België en KV Mechelen in de competitie is de teneur bij de analisten al helemaal omgeslagen. "Niemand die nog gelooft dat ze de titel gaan behalen", aldus Marc Degryse. "Louwagie heeft werk aan de winkel", aldus Vandenbempt in zijn podcast.

Werk aan de winkel voor Louwagie

Vanhaezebrouck vroeg al meermaals om versterking. "En we hadden gehoopt dat er al iemand ging zijn, maar dat is niet het geval", gaf hij zelf nog aan na de match tegen Mechelen. Sterke man Michel Louwagie heeft beloofd dat er zeker in de verdediging nog iemand bij zal gaan komen. Hij sprak daarbij over één of twee verdedigers, terwijl er ondertussen door het vertrek van Gift Orban ook zeker nog een aanvaller bij mag.

Ondertussen wordt dus gedacht aan een aantal verdedigers. Met Stefan Mitrovic hadden ze bij de Buffalo's een ex-speler met heel wat ervaring op het oog. De 33-jarige Serviër is einde contract bij Getafe, maar droomt van een verlengd avontuur in Spanje. Bovendien is er met Almeria een nieuwe gegadigde opgestaan, de kans dat de Buffalo's hem kunnen inlijven wordt met de dag kleiner.

© photonews

Ook andere verdedigende opties zijn voorlopig nog op niets uitgedraaid. De afrondende fase van de deals lijkt dus langer te duren dan verwacht. De supporters beginnen zich ondertussen zorgen te maken, want ook Leonardo Lopes van Cercle Brugge stond op de radar en is nog niet aangekondigd.

De vrees is dat - nu een aantal van de scouts weg zijn bij de Buffalo's - er weer (te) veel transfers à la Bayat zullen worden gemaakt in de slotdagen van de mercato, waardoor de sportieve ambities echt weg zouden zijn voor dit seizoen. Want er werd (en wordt nog steeds) gedroomd in de Arteveldestad om De Witte een mooi afscheid te geven. Dan is er werk aan de winkel, al kan het dus snel keren.

Ik denk dat Bayat voorbije dagen verlof heeft gehad ofzo anders had hier al iets gestaan. Gelukkig hebben we nog 8 dagen 😶🤡 @KAAGent #kaagent — Het Buffalo Nieuws (@buffalonieuws) January 22, 2024

Nog 8 dagen tot het einde van de transferperiode. Dringend actie nodig @KAAGent. #kaagent #cobw #gantoise — VAN GENT VOOR GENT (@xGraziano) January 22, 2024

Louwagie denkt enkel aan "goed verkopen", niet aan "goed aankopen" en als het terug à la Bayat is tja... — vera van de velde (@veertje1465) January 22, 2024

Michel, die afrondende fase duurt nu wel al heel lang..#kaagent — Kenny. (@ChiefARAG) January 22, 2024

Is de Buffalo-Indiaan niet fit? — LocalJokel8000 (@complotzot) January 22, 2024

Hoe dichter bij het einde van deze transferperiode, hoe groter de kans dat ik binnenkort diepe spits mag spelen bij @KAAGent 🤩 #SilverLinings — Onno Vandewalle (@OnnoVandewalle) January 22, 2024

En @KAAGent hoe zit het? Als er nog 3 a 4 spelers moeten aangeworven worden is het toch stilletjes het moment.. in minder dan 10 dagen sluit de transfermarkt hè. Even een reminder moesten jullie het vergeten zijn. #kaagent #buffalo #arag — Het Buffalo Nieuws (@buffalonieuws) January 21, 2024

Geen elvendertigste Bayat transfer aub. Hoewel ik ervoor vrees nadat de halve scoutingcel verhuisd is….. @KAAGent #kaagent — Frederick Ingels (@FrederickIngels) January 22, 2024