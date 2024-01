Moest Anderlecht de drie punten gepakt hebben? Referee Department oordeelt over strafschopfase met Dolberg

RSC Anderlecht kwam gisteren niet verder dan een 1-1-gelijkspel op het veld van OH Leuven. Al bevestigt het Referee Department dat de Belgische recordkampioen een strafschop had moeten krijgen.

Bij een 1-0-voorsprong voor OH Leuven trakteerde Ezechiel Banzuzi Kasper Dolberg op een por in de rug. De Deense aanvaller van RSC Anderlecht ging tegen de grond, maar Bram Van Driessche oordeelde dat er niets aan de hand was.

"De speler van OHL neemt een flink risico door dit te doen", aldus Franck De Bleeckere. "De beelden achter doel zijn heel duidelijk. Dit is een forse duw zonder intentie om de bal te spelen. In de ogen van het Referee Department is dit een strafschop."

#UnderReview | Frank De Bleeckere verwachtte een VAR-interventie en strafschop voor de fout op Kasper Dolberg in #OHLAND. ⚠️📺 pic.twitter.com/yGOiUYUsjh — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) January 22, 2024

Toch duwt De Bleeckere de scheidsrechter niet onder de bus. "Uit onze analyse blijkt dat Van Driessche het contact niet heeft gezien omdat hij gefocust was op de voorzet. De VAR had moeten tussenkomen om de scheidsrechter naar het scherm te halen."