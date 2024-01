Oude wonden zijn nooit geheeld bij RWDM-supporters: het was wachten tot het eens minder ging

Een goeie competitiestart heeft veel verhuld bij RWDM. De onvrede onder de harde kern van de Molenbeekse club bleef echter sluimeren. En die is de voorbije weken weer naar boven gekomen. Met John Textor nu toch als grote boeman.

Textor nam voor aanvang van het seizoen een paar heel onpopulaire beslissingen. Coach Vincent Euvrard werd buitengezet en vervangen door de Braziliaan - hij wou immers nog meer jongens van Botafogo laten rijpen bij zijn Brusselse club - Claudio Caçapa.

Ontslag Dailly is blijven sluimeren

Maar dan moest de grootste slag nog komen, want Thierry Dailly, de immens populaire voorzitter, werd ook aan de deur gezet. Textor duldt geen twee haantjes op één erf. En dat hij het hardst kraait, hebben al zijn clubs al mogen ondervinden. Vraag maar aan Michel Aulas die bij Lyon op de kasseien werd gesmeten.

Die beslissing heeft hij waarschijnlijk wel onderschat. Dat ze die ingreep niet gingen vergeten bij RWDM had hij wel kunnen verwachten. Dat Textor als kop van jut werd aangeduid zondag en dat de naam van Dailly werd gescandeerd, stond in de sterren geschreven.

Geen vertrouwen in Textor

De harde kern is dat niet vergeten. Tot een paar weken geleden stonden ze als één man achter de ploeg en lieten dat ook zien tijdens wedstrijden als die tegen Club Brugge. Een rammeling, maar de sfeer was nog altijd opperbest. Maar het vertrouwen in het beleid van Textor en rechterhand Gauthier Ganaye was toen al tanende.

De wintermercato heeft dat vertrouwen niet hersteld. Er kwamen 'versterkingen': bankzitters van Botafogo en een jeugdspeler van Lyon. Daarmee ga je het niet redden. Al was het filmpje dat zaterdag al op sociale media opdook hallucinant te noemen.

Hoofd tegen hoofd met de spelers eisten ze niets minder dan een overwinning tegen Eupen of... ze legden de match stil. Absurd! Maar ja, ze zijn fervent in Molenbeek. Dat is echter geen excuus voor wat zich zondag afspeelde. Het gaat hun ploeg dieper in de problemen brengen, want er zullen sancties volgen. En hoe moeten die spelers zich nu voelen? Vooral de nieuwkomers...