Vrancken begrijpt VAR nu helemaal niet meer na beslissingen van afgelopen weekend

Het zal niet helpen aan de indruk die KRC Genk al heeft. Zaterdag kregen ze alweer twee discutabele fases op hun bord. Wouter Vrancken begrijpt het allemaal niet meer zo goed.

Vooral de eerste lag op de maag van de Genkse trainer. Toen Tolu op slag van rust een vrije trap op de paal krulde, ging de bal in hoekschop. Op die corner kon Daniel Munoz scoren, maar de goal werd afgekeurd voor buitenspel van... Yira Sor.

De VAR had drie minuten nodig om te checken of Sor wel degelijk deel nam aan het spel en de conclusie was dat hij de doelman hinderde. Op zijn persconferentie schudde Vrancken het hoofd. "Ik vond het vergezocht. En die tweede fase begreep ik al helemaal niet", zuchtte hij.

Toen werd ref Vergoote naar het scherm geroepen door VAR Wesli De Cremer omdat hij een te hoog geheven been in de zestien van Arteaga zag bij Utkus. Een vreemde call van de VAR, want het was duidelijk geen 'clear and obvious error' van de ref. Vergoote bleef uiteindelijk bij zijn beslissing om geen penalty te geven.