Antwerp-coach Mark Van Bommel komt nog eens terug op affaire rond Marc Overmars en reageert op uitspraken van minister

Marc Overmars kwam de laatste tijd niet altijd positief in het nieuws. Hij werd onlangs wereldwijd geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag van in zijn tijd bij Ajax.

Er werd al veel gereageerd op het hele gebeuren. De spelers en supporters van Antwerp hielden een spandoek in de lucht waarop geschreven stond: "Overmars, voor altijd achter je". Onder meer minister Zuhal Demir reageerde hier niet al te best op.

Dinsdag kwam de club zelf met een statement over Overmars op de clubwebsite. Hierin staat duidelijk te lezen dat de Great Old hem openlijk steunt.

Ook Mark Van Bommel werd nog eens gevraagd naar het gebeuren, en naar de minister die reageerde op het spandoek. "Wij steunen de persoon Marc Overmars, zoals hij hier werkt", begint de Antwerp-coach volgens Het Laatste Nieuws.

"Zonder een oordeel te hebben over wat er in het verleden gebeurd is. En nog even doorgaan op de woorden van de minister. Wij hebben begrip voor alle slachtoffers, niet alleen van grensoverschrijdend gedrag, maar ook voor verkeersslachtoffers of een familie die achterblijft na een moordaanslag. Dat is normaal toch?”