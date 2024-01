De gekste wedstrijd van het jaar? KAS Eupen houdt nog 11 minuten lang stand tegen RWDM en neemt de drie punten mee naar huis

RWDM en Eupen speelden woensdagnamiddag de laatste vijf minuten van hun wedstrijd die zondagavond begon. Toen werd de wedstrijd in minuut 84 gestaakt wegens wangedrag van RWDM-supporters. Eupen hield stand en zo bleef het gewoon 0-1.

Het zal zonder twijfel één van de gekste wedstrijden zijn die het Belgisch voetbal ooit zag. Nog vijf minuten op de klok, met een hele voorbeschouwing, opwarming en nabeschouwing.

RWDM niet met dezelfde spelers

RWDM voerde twee wissels door. Dat kon blijkbaar door de regels van de Pro League. Zo kwamen Abe en Del Piage in de ploeg, zij zaten zondag zelfs niet in de selectie. KAS Eupen begon wel met dezelfde namen.

De wedstrijd begon waar hij eindigde, met een 0-1 voorsprong voor KAS Eupen in de 84e minuut. Echt veel goed voetbal kregen we niet te zien. De bal werd vaak gewoon de lucht in getrapt. RWDM naar voren en Eupen zo ver mogelijk weg van hun doel.

We kregen na de reguliere speeltijd nog vijf minuten toegevoegde tijd. In minuut 92 kreeg RWDM nog een flinke kans. Mboup trapte op Eupen-doelman Slonina. Verder geen grote mogelijkheden in Brussel. Zo eindigde de wedstrijd op 0-1 en kon Eupen de drie punten mee naar huis nemen.