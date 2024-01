KV Kortrijk staat voor zeer bepalende en belangrijke opdracht dit weekend: "Het wordt een cruciale wedstrijd"

KV Kortrijk boekte afgelopen weekend een deugddoende 0-1 overwinning op het veld van Standard. Er werd vertrouwen getankt, wat nodig was.

Dat vertrouwen kunnen ze nu meer dan ooit gebruiken. Zaterdag komt OH Leuven namelijk op bezoek, de voorlaatste in het klassement met 17 punten. KVK heeft er 13.

Winst is dus een must voor de Kerels, die bij een nederlaag enorm diep in de put komen te zitten. Dat beseft ook Felipe Avenatti. "Het wordt een cruciale wedstrijd. We willen op ons elan verdergaan en dus moeten we de drie punten thuishouden", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Die nam overigens ook nog even de tijd om zich zeer positief uit te laten over de nieuwe coach, Freyr Alexandersson. "De samenwerking met onze nieuwe coach verloopt uitstekend. Hij gelooft in mijn kwaliteiten en dat is belangrijk voor mij. We speelden een prima partij op Sclessin, maar we mogen nu evenwel niet beginnen te zweven. We zijn nog nergens, maar dankzij de aanwezigheid van Alexandersson geloof ik een goede afloop."