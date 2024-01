Riemer geeft inkijk in laatste week van transferperiode: "Dat zou een ramp zijn"

Brian Riemer ziet straks waarschijnlijk Maxime Dupé vertrekken: "Het is nog niet helemaal rond, maar hij speelt niet donderdag", aldus de Deen. Anderlecht heeft inkomend echter nog niets gedaan en daar wordt aan gewerkt.

Met het vertrek van Dupé schuift Colin Coosemans een rijtje op in de hiërarchie, maar Anderlecht kijkt wel rond voor als er zich een opportuniteit voordoet. "Kijk, we gaan ook geen paniekaankopen doen. Als er een opportuniteit zich voordoet, zullen we die wel bekijken."

"Maar we hebben drie goeie doelmannen over als Max vertrekt. Met Schmeichel en Coosemans hebben we ervaring. En met Timon Vanhoutte hebben we een talentvolle jonge doelman. We laten ons dus niet opjagen om sowieso nog iemand te halen", aldus Riemer.

We laten ons niet opjagen

Voor een verdediger - die al lang aangekondigd werd - liggen de kaarten anders. "Een verdediger moeten we echt hebben. Als die niet komt, dat zou een ramp zijn. Maar ook in dit geval gaan we ons niet laten opjagen", klonk het bij Riemer.

"Alles wordt gespeeld in de play-offs, daar moet je opties hebben. Zeker in doel en centraal in de verdediging. Dat zijn twee plaatsen waar je eigenlijk geen andere spelers kan zetten vanop andere posities. We moeten iemand hebben die onmiddellijk kan spelen of iemand die goed is voor de toekomst van de club."