Te snel gesproken? Union moet ferme domper incasseren over goudhaantje

Union SG ontvangt donderdag RSC Anderlecht in de kwartfinale van de Belgische Beker. Union SG maakte zich sterk dat het Amoura kon opstellen in de match tegen paars-wit, maar ...

Union neemt het donderdag in de kwartfinales van de Croky Cup op tegen Anderlecht. Mohamed Amoura is ondertussen met Algerije al uitgeschakeld op de Afrika Cup. En dus maakten ze zich bij de Brusselaars sterk dat ze hem mogelijk al zouden kunnen opstellen.

Dan toch geen Amoura tegen Anderlecht

"We zijn in overleg met de Algerijnse bond, want het hele land is daar natuurlijk teleurgesteld over het mislukte toernooi. Maar volgens mij is het best om na zo’n teleurstelling snel terug te komen om weer het goeie ritme te vinden bij ons", gaf coach Alexander Blessin aan.

De waarheid lijkt echter iets helemaal anders te gaan worden, want Het Nieuwsblad laat ondertussen weten dat Amoura er donderdagavond toch niet bij zal zijn. De aanvaller moet eerst terugvliegen naar Algerije en mag pas van daaruit naar België keren. Een snelle terugkeer zit er dus niet in.