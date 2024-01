"Wat er allemaal speelt? Weet het ook niet": Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen over aanvaller

KAA Gent zit met een dubbel probleem. Niet enkel achterin mangelt het, ook vooraan is er een nijpend gebrek aan efficiëntie. De huidige situatie is ook echt niet makkelijk te noemen, zoveel is duidelijk.

Tarik Tissoudali zit op de African Cup of Nations, Emmanuel Gift Orban en Malick Fofana werden verkocht en Laurent Depoitre krijgt voorlopig nog niet al te veel kansen bij de Buffalo's. En Hugo Cuypers heeft het ook lastiger dan vorig seizoen.

De topschutter van 2023 zit dit seizoen nog 'maar' aan zes doelpunten in de Jupiler Pro League, waarvan drie in de eerste drie speeldagen van het seizoen. Voor een spits die bijna elke minuut speelt is dat ook wat weinig, beseft ook Hein Vanhaezebrouck.

Ongeslagen status verdwenen in KAA Gent Arena

"Die ene bal van Sven Kums moet hij gewoon beter aannemen. Het heeft ook met focus te maken. We moeten het afmaken voorin, we missen efficiëntie voorin en achteraan. Wat er allemaal speelt? Ik weet het ook niet", aldus de oefenmeester van Gent na de nederlaag tegen KV Mechelen.

Sven Kums beaamt dat: "We hadden genoeg kansen om het af te maken. Het ontbreekt aan efficiëntie en dan krijgen we ongelukkig een doelpunt tegen. Ook de tweede goal was jammerlijk. We wilden thuis ongeslagen blijven en dat is ons niet gelukt."

Door de nederlagen tegen Club Brugge en Mechelen is het plots helemaal anders geworden bij Gent, zoveel is duidelijk. Zaterdag volgt een thuismatch tegen Westerlo: "Stilaan zal niemand nog schrik hebben om naar hier te komen, onze thuisreputatie krijgt serieuze klappen", besloot Vanhaezebrouck.