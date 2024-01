🎥 Noa Lang in de hoofdrol van VAR-soap nadat PSV uit de beker wordt geknikkerd door Feyenoord

Flinke domper voor PSV. De club ligt na een 1-0 nederlaag tegen Feyenoord uit de beker, al had het zo niet moeten aflopen.

In de slotfase werd er namelijk een fout gemaakt op Noa Lang (ex-Club Brugge). De aanvaller van PSV was langs de achterlijn op weg naar doel wanneer hij plots langs achter wordt gemaaid door een Feyenoord-speler. Die raakt de bal niet, maar wel de voet van Lang.

Er wordt doeltrap gefloten en Lang gaat zijn beklag doen bij de ref waar hij nog geel voor krijgt, de VAR grijpt achteraf ook niet meer in. PSV-coach Peter Bosz was allesbehalve gelukkig met de arbitrage.

Wel of geen penalty voor PSV? Noa Lang gaat neer en wil een strafschop, maar krijgt geel 🟨#feypsv — ESPN NL (@ESPNnl) January 24, 2024

"Ik ben ook wel boos ja, met name op de VAR", vertelde hij bij ESPN. "Dat de scheidsrechter het niet ziet, dat kan. Het was best wel moeilijk om te zien. Maar ik heb de beelden teruggezien, zeg het zelf maar. Volgens mij is het gewoon een penalty en een tweede gele kaart voor Wieffer."

Noa Lang reageerde na afloop niet. Hij liet wel van zich horen op Instagram. Daar deelde hij een sneer uit aan Feyenoord. Bij een foto plaatste hij "+10 Eindhoven", verwijzend naar de 10 punten voorsprong dat PSV heeft op Feyenoord.