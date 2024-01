📷 Wie we daar hebben: Eden Hazard gaat op bezoek bij oude bekende die hem ooit heel veel miserie bezorgde

We herinneren het ons allemaal nog wel. Elf jaar geleden speelde Eden Hazard met Chelsea tegen Swansea, nu niet meteen een affiche dat je zou onthouden. Toch ging die wedstrijd de geschiedenisboeken in.

Chelsea stond 2-0 achter tegen Swansea in de halve finales van de League Cup. Niet lang voor het einde van de wedstrijd ging de bal buiten en een zeker Charlie Morgan, toen ballenjongen en zoon van een aandeelhouder van de club, wou de bal niet meteen afgeven. Hazard besloot dan maar om de destijds 17-jarige Morgan te schoppen.

Hier kwam de ex-Rode Duivel niet goed mee in het nieuws. Nu elf jaar later was het tijd voor een hereniging tussen de twee. Charlie Morgan is ondertussen een succesvolle ondernemer en heeft een eigen bedrijf. Hij produceert premium vodka onder de naam 'Au Vodka'. Met zo'n 2 miljoen verkochte flessen draait het bedrijf ook goed.

De twee hebben het duidelijk bijgelegd. Hazard plaatste een foto op zijn X-account, en Morgan deed hetzelfde. Ze maakten de iconische foto van Ronalo en Messi na, met flesjes vodka in plaats van schaakpionnen.

A nice thing about retirement is catching up with old friends. You have come a long in way in 11 years my friend @charliem0rgan @auvodka x @hazardeden10 🤝 pic.twitter.com/bPpp0LEefS