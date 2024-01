'Carl Hoefkens nog steeds topkandidaat: Coach staat voor belangrijke beslissing en kan opmerkelijke stap wagen'

Carl Hoefkens zit al bijna een maand zonder club. De ex-coach van Standard kan nu wel voor een opvallend avontuur kiezen.

Op 31 december werd Carl Hoefkens ontslagen als hoofdcoach bij Standard. Vanwege de tegenvallende resultaten mocht hij vertrekken. Sindsdien zit Hoekfens zonder club.

Er is duidelijk wel grote interesse in de Belgische coach vanuit een onverwachte hoek. We hadden vorige week al gemeld dat hij aan de slag zou kunnen gaan bij Zamalek in Egypte.

Volgens Het Laatste Nieuws is hij nog steeds topkandidaat om bij de te club hoofdcoach te worden. De club is nu nog op stagen, maar keert al snel terug. Een nieuwe coach moet dan snel worden voorgesteld. Hoefkens wil nog meer duidelijkheid over bepaalde dingen voor hij een contract tekent.