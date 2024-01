Pech voor gegadigde uit Jupiler Pro League: 'Overbodige Antwerp-spits is op weg naar Engeland'

Michael Frey zit nog altijd in de B-kern van Royal Antwerp FC. Ondertussen lijkt er eindelijk witte rook op komst voor de speler van The Great Old. Het wordt uiteindelijk géén deal in ons land, maar een trip naar de andere kant van Het Kanaal.

Michael Frey maakte zich vorig seizoen onmogelijk bij Royal Antwerp FC en trainer Mark van Bommel. Daardoor kwam hij uiteindelijk in de B-kern terecht. Alle kansen op een verlengd avontuur bij The Great Old waren daardoor echt wel weg.

KV Kortrijk wilde de Zwitserse aanvaller graag inlijven, maar de loonlasten lagen zelfs voor een uitleenbeurt te hoog. Frey zelf is einde contract, waardoor hij in de zomer van 2024 gratis mag vertrekken. Toch hoopt hij de komende maanden opnieuw aan spelen te kunnen toekomen.

Queens Park Rangers en Antwerp zijn er uit voor Michael Frey

De oplossing is volgens Gazet van Antwerpen te vinden in Engeland, want Queens Park Rangers en Antwerp hebben een overeenkomst over de transfer van Frey naar Londen. De clubs zouden er samen dus al uit zijn, ook Frey heeft wel oren naar een deal met QPR.

QPR staat momenteel pas 22e in The Championship en staat op een degradatieplaats. Het scoorde dit seizoen nog maar 24 keer in 28 wedstrijden, waardoor ze dringend nood hebben aan offensieve versterking.