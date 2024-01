Genk wil bij de concurrentie in JPL gaan shoppen om Munoz te vervangen

Daniel Munoz vertrekt naar Crystal Palace, daar hebben Genk en de Engelsen een deal over bereikt. Maar uiteraard moet de Colombiaan vervangen worden, want Genk heeft op rechts niet zoveel opties.

Genk heeft nog Zakaria El Ouahdi , maar die is momenteel wel nog geblesseerd. Voor een potentiële onmiddellijke vervanger kijkt Genk naar de concurrentie. Bij STVV hebben ze Daiki Hashioka in gedachten, maar een overgang tussen beide Limburgse clubs is natuurlijk altijd gevoelig.

Ook Hugo Siquet staat volgens HLN op het lijstje. De rechtsachter van Cercle Brugge heeft het profiel dat ze zoeken: jong, snel, technisch vaardig en offensief gevaarlijk.

Het zal in de volgende dagen moeten duidelijk worden of ze één van beide targets kunnen binnenhalen. De bedoeling is wel om tegen volgende week zeker een extra rechtsachter te hebben.